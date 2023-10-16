AK Parti’den Batı’ya tepki: Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulamak kabul edilemez

BU YAPILAN FAŞİZMDİR!



Gazze halkının günlerdir bombalanmasına ve suyunun kesilmesine ses çıkarmayanlar, insanlık vicdanında mahkum olmuştur. Bunlar Filistin'e destek gösterilerini suç haline getirmeye çalışıyor. İnsanlık vicdanı ve hayatiyeti adına yapılan gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir.

Batılı pek çok ülkede Filistin'e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur.

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