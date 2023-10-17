Gazze’deki hastane saldırısına peş peşe tepkiler: Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar!

İsrail, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. 500'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Barbar saldırı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm insanlığı harekete geçmeye davet etti. Siyasiler ve vatandaşlar katliama çok sert gösterdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar." diyerek şu sözleri kullandı:

İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi Siyonizm, Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katletti.

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan saldırılarını asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz. Türkiye olarak Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü insani, ahlaki temelden uzak, barbarca saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz. Tüm dünyaya sesleniyoruz.

Bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye çürütüp öğütmesine ne kadar sessiz kalacağız? Hukuk tanımayan vahşi bir nizamın gözü dönmüş yönetici ve destekçilerine, düşmanlığın bile bir şerefi olduğunu kim, nasıl, ne zaman öğretecek? Gözlerimizin önünde süren bu katliamlara, savaş suçlarına hangi kurum, hangi otorite dur diyecek? İnsanlık namına utanıyoruz, geleceğimiz adına utanıyoruz; utanmaktan da utanıyoruz...

Şu satırlar öfkemize, kaygımıza, acımıza tercüman olsun: Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar.

Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

İsrail'in vahşetini lanetliyoruz! İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırganlığı, insanlık dışı bir vahşete dönüşmüştür. Masum sivilleri, kadın ve çocukları katleden vahşi saldırıların son hedefi bir hastane oldu. İsrail güvenlik güçleri en temel insani değerleri hiçe saydığını tüm dünyaya göstermiştir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

Hastaneleri bombalamak ağır bir suçtur. Tıbbi yardım almakta olan insanları katletmek artık çizgiyi aşmak demektir. Sivilleri hedef almak ise düpedüz terör taktikleri uygulamaktır. Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yapıldığı gibi vicdansız saldırılar kabul edilemez. Sayıları binlerle ifade edilen masum siviller yeterince acı çekmiştir. Buna bir son verilmelidir. Nokta.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, İsrail'in sivillere karşı daha fazla suç işlemesini engellemek için tüm dünya bir araya gelmelidir. Siviller ve kadınlar hedef alınmaktadır ve bu, değer verdiğimiz her türlü insani hassasiyete aykırı bir barbarlıktır.

İsrail sivil hedeflere yönelik katliamlarını derhal durdurmalıdır. Filistin halkının korku, açlık ve bombalarla sindirilmesine son verilmelidir. Hasta ve yaşlılara yönelik şiddet durmalıdır. Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dünyanın artık sessiz kalamayacağını belirterek, uluslararası kamuoyunun bu saldırılara en ağır tepkiyi göstermesi ve harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ortaya çıkan tablonun, tam anlamıyla bir insanlık trajedisi olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, "Masum sivillerle dolu hastaneyi vurmaktan daha alçak hangi eylem vardır? İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılara, dünya artık sessiz kalamaz. Uluslararası kamuoyu bu saldırılara en ağır tepkiyi göstermeli ve harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, "İnsanlık suçlarını ve savaş suçlarını işleyen İsrailliler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'deki zulümlerini, katliamlarını, soykırım niteliğindeki fiillerini ve son olarak bir hastaneye yönelik saldırısını nefretle kınıyorum. İsrail'in yaptıkları hem bir insanlık suçudur hem de bir savaş suçudur. İnsanlık suçlarını ve savaş suçlarını işleyen İsrailliler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır. İsrail'in suçlarına ve zulümlerine göz yumanlar, İsrail'in suçlarına ve zulümlerine ortaktır. İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli masumlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, uluslararası hukuk kurallarını bütün dünyanın gözleri önünde ihlal eden İsrail'in açıkça savaş suçu işlediğini bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de tarif edilemez bir katliam ve resmen soykırım yaşandığını belirtti.

Bir hastaneyi vurmanın, dünyanın hiçbir yerinde akıl, vicdan ve insaniyetle bağdaşmayacağını ifade eden Göktaş, "Uluslararası hukuk kurallarını bütün dünyanın gözleri önünde ihlal eden İsrail açıkça savaş suçu işlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin katledilmesine sessiz kalanların, Filistinli kadın, çocuk ve yaşlıların yaşama hakkına dair konuşmayanların, bu insanlık suçunun yalnızca seyircisi değil aynı zamanda ortağı olduğunu belirten Göktaş, "Filistin'e yönelik bu insanlık dışı saldırı ve kuşatma bir an evvel sona ermelidir. Türkiye, çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

İsrail'in hastane bombalayarak çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivil insanları katletmesini şiddetle lanetliyorum. Savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail'in bu saldırganlığı karşısında bütün dünya sesini yükseltmeli, BM ve uluslararası kuruluşlar bu vahşete dur demelidir. Bu vahşeti yapanlar insanlığın ve tarihin şahitliğinde en ağır cezayı almalıdır.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar... Tarih size bu zülmü reva görenleri asla unutmayacak! Sivil Gazze halkının yaşam hakkına kast edecek kadar gözü dönüp hastane bombalayacak kadar zalimleşenlerin daima karşısındayız.