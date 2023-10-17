TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı. Görüşmeler sırasında konuşan Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, tezkereye CHP'nin "Türkiye'de yabancı asker istemiyoruz" diyerek karşı çıkmasını eleştirdi.
Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil
"YABANCI UNSURULARIN TÜRKİYE'YE GELMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
2014'ten beri CHP'nin tezkereye 'evet' dediğini hatırlatan AK Partili Akar, "Art niyet yoksa burada ciddi bir bilgi noksanı var. Bilgi problemi var. Herhangi bir şekilde yabancı unsurların Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Bu komisyonun üyesi olmanın bir gereği bu." dedi.
KILIÇDAROĞLU: YABANCI ASKER POSTALI İSTEMİYORUZ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tezkereye hayır oyu vereceklerini belirterek "Biz kendi ülkemizde kadınıyla, erkeğiyle, vatanseveriyle ve bayrağını sevenle kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
TÜRKİYE'NİN "DEAŞ'LA MÜCADELE ORTAK KOMİSYONU" ÜYESİ OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği ifadeler 2014'ten bu yana TBMM'den geçen tezkerelerde yer alıyor. Bu tarihten beri de Türkiye'de Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği üzere "yabancı asker postalı" bulunmadı. Bu ifadelerin tezkere metninde yer alması Türkiye'nin "DEAŞ'la Mücadele Ortak Komisyonu" üyesi olmasından kaynaklanıyor.
TEZKERE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının, milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği vurgulandı.
Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine dikkatin çekildiği tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.