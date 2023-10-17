TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı. Görüşmeler sırasında konuşan Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, tezkereye CHP'nin "Türkiye'de yabancı asker istemiyoruz" diyerek karşı çıkmasını eleştirdi.

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil

"YABANCI UNSURULARIN TÜRKİYE'YE GELMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

2014'ten beri CHP'nin tezkereye 'evet' dediğini hatırlatan AK Partili Akar, "Art niyet yoksa burada ciddi bir bilgi noksanı var. Bilgi problemi var. Herhangi bir şekilde yabancı unsurların Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Bu komisyonun üyesi olmanın bir gereği bu." dedi.