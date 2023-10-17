Video Haber Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil
Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil

17.10.2023 | 19:25

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM'de tezkere görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'de yabancı asker postalı istemiyoruz" iddiasına tepki gösterdi. Söz konusu ifadelerin DEAŞ'la ortak mücadele komisyonunun üyesi olunmasından kaynaklandığını hatılatan Akar, "Herhangi bir şekilde yabancı unsurların Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’in gözünü kan bürüdü: İşte hastane saldırısından ilk görüntüler! 00:47
İsrail'in gözünü kan bürüdü: İşte hastane saldırısından ilk görüntüler! 17.10.2023 | 20:45
İsrail’in gözünü kan bürüdü: Gazze’de hastaneye saldırı! 500 kişi hayatını kaybetti 08:58
İsrail'in gözünü kan bürüdü: Gazze'de hastaneye saldırı! 500 kişi hayatını kaybetti 17.10.2023 | 20:38
Hulusi Akar’dan Kılıçdaroğlu’nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil 01:03
Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil 17.10.2023 | 19:25
Sderot’ta Türk gazetecilerin yakınına roket düştü 01:21
Sderot’ta Türk gazetecilerin yakınına roket düştü 17.10.2023 | 19:39
Bakan Fidan’dan İsrail’e sert uyarı: Bunun adı hırsızlık! | Video 16:57
Bakan Fidan’dan İsrail’e sert uyarı: "Bunun adı hırsızlık!" | Video 17.10.2023 | 12:54
MHP Lideri Bahçeli’den İsrail’e sert tepki: İnsanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır! | Video 47:57
MHP Lideri Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: "İnsanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır!" | Video 17.10.2023 | 11:31
Mehmet Kalyoncu’dan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel beste | Video 02:07
Mehmet Kalyoncu’dan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel beste | Video 17.10.2023 | 10:29
Ordu sular altında... Sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor 05:34
Ordu sular altında... Sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor 17.10.2023 | 00:41
Çocuğunu ayıdan böyle kurtardı...Kafeye giren yavru ayı paniğe neden oldu 00:31
Çocuğunu ayıdan böyle kurtardı...Kafeye giren yavru ayı paniğe neden oldu 17.10.2023 | 00:41
Tel Aviv’e roket saldırısı 00:23
Tel Aviv’e roket saldırısı 16.10.2023 | 22:52
Ordu’da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı 02:57
Ordu'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı 16.10.2023 | 22:33
Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğunu ziyaret etti 02:05
Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğunu ziyaret etti 16.10.2023 | 22:33
SON DAKİKA | Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü 01:03
SON DAKİKA | Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü 16.10.2023 | 20:45
Aşkelon’da A Haber canlı yayınına müdahale 01:37
Aşkelon'da A Haber canlı yayınına müdahale 16.10.2023 | 19:49
İsrail askeri A Haber ekibine müdahale etti 03:39
İsrail askeri A Haber ekibine müdahale etti 16.10.2023 | 19:27
Kudüs sokaklarında neler yaşanıyor? A Haber Mescid-i Aksa’da 07:53
Kudüs sokaklarında neler yaşanıyor? A Haber Mescid-i Aksa'da 16.10.2023 | 18:42
CNN International’e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Savaşımız tüm sivillerle 00:30
CNN International'e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Savaşımız tüm sivillerle 16.10.2023 | 17:37
Savunma Bakanı Güler, Kosova’da tarihi yerleri gezdi 06:40
Savunma Bakanı Güler, Kosova’da tarihi yerleri gezdi 16.10.2023 | 17:57
Freni patlayan minibüs yokuş aşağı böyle sürüklendi: 7 yaralı 02:41
Freni patlayan minibüs yokuş aşağı böyle sürüklendi: 7 yaralı 16.10.2023 | 18:03
Beşyol metrobüs köprüsünde yoğunluk çileden çıkarıyor! 00:14
Beşyol metrobüs köprüsünde yoğunluk çileden çıkarıyor! 16.10.2023 | 18:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA