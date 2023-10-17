İnsanlığın sınır kapısı

İsrailbombalarından kaçan, kaçış yolundaki saldırılardan da kurtulmayı başarabilen Filistinliler, Gazze'nin tek çıkış kapısı olan Mısır'ın Refah sınır noktasında bekleyişini sürdürüyor. Dün sabah saatlerinde ABD, İsrail ve Mısır'ın ateşkes ve kapıların açılması konusunda anlaştığına dair haber birkaç saat sonra İsrail tarafından yalanlandı.Mısır sınırında bekleyen yardım konvoyları için de "Mısır, yardımların Gazze'ye geçişini engelliyor" açıklaması geldi. Öte yandan Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç eden Filistinli sayısının sadece 70 bin olduğunu belirterek, İsrail'in bu konudaki "600 bin Filistinli göç etti" açıklamasının yalan olduğunu söyledi.