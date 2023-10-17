Türkiye çözümün garantörü olmaya hazır! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail iki devletli çözüme zorlanmalı

BU KAPSAMDA ORAYA BİR BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLMESİ GİBİ BİR FORMÜL YA DA ÖNERİNİZ OLDU MU ?

Garantörlük keyfiyetini açıkçası tartışmaya açmadık, ama ana fikir olarak şu anda ortaya koyuyoruz konuştuğumuz taraflara. Yani bunu işte çok dar bir halkada konuşuyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında da ben bunu daha geniş bir halkada dillendireceğim. Yani bu bir tekliftir,daha iyi teklifleri olan varsa onları da biz tabi ki değerlendiririz. Ama önemli olan bu krizi vesile bilerek iki devletli çözümü hayata geçirme yolunda adım atmaktır. Bölgeye kalıcı barışı getirmektir. Çıkış noktamız şu: Bu konunun sorumluluğunu, bölge ülkeleri üstlenmeli. Yani eğer Filistinliler içerisinde bu anlaşmanın hilafına davranacak olanlar varsa, bu ülkeler tavır koymalı. Yani tersi de diğer taraf için de olmalı. Bu perspektif geliştirilebilir.

-Garantörlük meselesiyle ilgili olarak.. Kafanızdaki modeli daha iyi anlayabilmek için soruyorum, benim anladığım kadarıyla belli ülkeler Filistin adına, belli ülkeler İsrail adına bir garantörlük statüsü kazanacak ve bu Birleşmiş Milletler (BM) altında mı olacak yoksa başka müzakereler sonucunda mı ortaya çıkacak? Bunu sizden duymak istiyorum. İkincisi dün Blinken ile görüştünüz özellikle Amerikalıların eğer bu fikri siz onlara söylediyseniz, onların fikri ne oldu? Onu öğrenmek istiyorum.