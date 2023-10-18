Diyanet İşleri Başkanı: “Gıyabi cenaze namazı kılınacak”

İsrail Gazze Şeridi'nde El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından İsrail'e tepki gösterdi. Erbaş, şunları belirtti: "İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlediği bombalı saldırı uluslararası hukuku ve vicdanları alt üst etmiştir. İçerisinde kadınların, çocukların, yaşlıların ve masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak hiçbir inanç, değer ve gerekçeyle açıklanamaz.

Gazze halkına yönelik sürdürülen bu insanlık dışı saldırılar ve kuşatma bir an evvel sona ermelidir. Bu alçakça saldırıyı kınıyor, sorumlularını lanetliyorum. Saldırılarda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK

Ali Erbaş, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır" bilgisini paylaştı.