Erdoğan: İnsanlık vahşete karşı harekete geçmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet etti. Erdoğan, hastane katliamına ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da "İsrail'in bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığı olamaz. Tarih; kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in işlediği insanlık suçunu unutmayacak" acıklamasını yaptı. TBMM'deki 6 siyasi parti de ortak bir bildiri yayımlayarak, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını şiddettle kınadı.