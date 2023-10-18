AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, her fırsatta şeffaf belediyeciliği savunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ihalelerde yaptığı usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan şirketler hakkında konuşan Gökçek, söz konusu şirketlerde 2 bin 498 adet istisnai ihale yapıldığını aktararak, "Pazarlık usulü 103, açık ihale 191. Toplam 2 bin 792 tane ihalenin arasında. Bu bir şeffaflıksa Sayın Mansur Yavaş bu soruların cevabını neden vermiyorsunuz. 2 bin 792 tane ihale yaptınız bu şirketlerde, bunun 2 bin 498'ini istisna ihale olarak yaptınız, yüzde 89.47'sini. Toplam şeffaf diyebileceğimiz oran yüzde 6.84. Bu sizin şeffaflığınız mı?" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Osman Gökçek'i hedef gösterdi | Video

'AÇIK İHALE SAYISI 0'

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş yönetimini ahlaklı bir politika izlediği ve 'her kuruşun hakkını verecek' şekilde yöneteceğine dair sözlerine ilişkin "Mamak Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 57 tane proje yapılmış. Bunun 50 tanesi istisna ihalelerden, 7 tanesi pazarlık usulüyle, açık ihale sayısı 0. Bunların nedeni vurgundur. Açık ihale niye yapmıyorsunuz? Siz 1 milyar liralık yaptığınız bu işleri verdikten sonra 659 milyon pazarlık usulünde var, toplam 1 milyar 698 milyon liralık iş verilmiş. Bunun bir kuruşu dahi açık ihale değil" demişti.

ÖZEL YOLSUZLUKLARI ANLATAN GÖKÇEK'İ HEDEF GÖSTERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan adayı Özgür Özel, Bursa'da göreve gelen yeni il Başkanı Nihat Yeşiltaş ve yönetimini ziyareti sırasında her fırsatta Ankara'daki yolsuzlukları anlatan Milletvekili Gökçek'i hedef gösterdi. Özel, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Ankara Melih Gökçek değişse başka Gökçek'lerin travmasına girmesin" dedi.