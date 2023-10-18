Özgür Özel, Osman Gökçek’i hedef gösterdi | Video

Bursa’da CHP'nin yeni il yönetimini ziyaret eden genel başkan adayı Özgür Özel konuşmasında, her hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ihalelerdeki usulsüzlüklerini ortaya çıkaran ve anlatan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’i hedef gösterdi. Bursa’yı almak için aday olduğunu söyleyen Özel, “Ankara Melih Gökçek değişse başka Gökçek’lerin travmasına girmesin” dedi.