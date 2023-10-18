Haberler Gündem Haberleri RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: DW Türkçe’nin yayınları hakkında kanuni süreç başlatıldı
Giriş Tarihi: 18.10.2023 20:06 Son Güncelleme: 18.10.2023 20:08

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: DW Türkçe’nin yayınları hakkında kanuni süreç başlatıldı

DW Türkçe'nin, İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım niteliğindeki adımlarını meşrulaştıran bir haber yayınlaması, Batı medyasının takındığı iki yüzlü tavrı bir kez daha gözler önüne serdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, DW Türkçe’nin yayınları hakkında kanuni süreç başlatıldığını duyurdu.

İHA
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: DW Türkçe’nin yayınları hakkında kanuni süreç başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, DW Türkçe'nin yayınları hakkında kanuni sürecin başlatıldığını açıkladı.

DW Türkçe'nin "Hangi eylemler savaş suçu kabul edilir?" başlıklı haberinin ardından RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kanuni sürecin başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin yapmış olduğu paylaşımda şunları söyledi:

Her egemen devlette olduğu gibi ülkemizin de yayıncılık alanında Avrupa Birliği ile uyumlu yasaları vardır. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm yayıncılar yasal yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayıncı otoritesi olarak radyo ve televizyon kuruluşlarını, internet ortamından yayın yapan mecraları düzenlemekte ve denetlemektedir.

KANUNİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Evrensel yayıncılık ilkelerini yerle bir eden, sınır ve kural tanımaz bu uluslararası yayıncı, manipülatif ve gerçek dışı haberleriyle hakikati çarpıtma telaşındadır.

Millet iradesinin ürünü olan kanunları tanımayan, kurallara uymamakta ısrar eden, güya tarafsız yayın yapan bu yayın mecrası, RTÜK ve mahkeme kararlarına rağmen ülkemize ve insanlığa olan kininin gereğini yapmaya devam etmektedir. Üst Kurulumuz gelişmeleri ve ilgili yayıncının tüm haberlerini yakından takip ederek, yapılan yasa dışı yayınlarla ilgili gerekli kanuni süreci derhal başlatmıştır

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: DW Türkçe’nin yayınları hakkında kanuni süreç başlatıldı
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