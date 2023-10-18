RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: DW Türkçe’nin yayınları hakkında kanuni süreç başlatıldı

KANUNİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Evrensel yayıncılık ilkelerini yerle bir eden, sınır ve kural tanımaz bu uluslararası yayıncı, manipülatif ve gerçek dışı haberleriyle hakikati çarpıtma telaşındadır.

Millet iradesinin ürünü olan kanunları tanımayan, kurallara uymamakta ısrar eden, güya tarafsız yayın yapan bu yayın mecrası, RTÜK ve mahkeme kararlarına rağmen ülkemize ve insanlığa olan kininin gereğini yapmaya devam etmektedir. Üst Kurulumuz gelişmeleri ve ilgili yayıncının tüm haberlerini yakından takip ederek, yapılan yasa dışı yayınlarla ilgili gerekli kanuni süreci derhal başlatmıştır