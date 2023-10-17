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Haberler Galeri DW Türkçe'den büyük skandal: İsrail'in katliamlarını meşrulaştırdılar! Batı medyası ikiyüzlülükte boyut atladı
Giriş Tarihi: 17.10.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 18:04

DW Türkçe'den büyük skandal: İsrail'in katliamlarını meşrulaştırdılar! Batı medyası ikiyüzlülükte boyut atladı

İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği soykırım ablukası Batı medyası tarafından normalleştirilmeye devam ediliyor. İsrail göz göre göre bütün bir Gazze halkını yok ederken, Almanya merkezli yayın organı DW Türkçe'nin, "İsrail- Hamas çatışmasında savaş suçu işleniyor mu?" başlıklı haberi tepki çekti. Haberde, "Çatışmalardaki askeri faaliyetler, eylemin gerekli olup olmadığına göre savaş suçu olarak sınıflandırılabiliyor. Örneğin bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askeri açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilemeyebiliyor." ifadelerine yer verildi.

HARUN SEKMEN
DW Türkçe’den büyük skandal: İsrail’in katliamlarını meşrulaştırdılar! Batı medyası ikiyüzlülükte boyut atladı

DW Türkçe'nin, İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım niteliğindeki adımlarını meşrulaştıran bir haber yayımlaması, Batı medyasının takındığı iki yüzlü tavrı bir kez daha gözler önüne serdi.

DW Türkçe’den büyük skandal: İsrail’in katliamlarını meşrulaştırdılar! Batı medyası ikiyüzlülükte boyut atladı

KATLİAMA PERDE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR

DW Türkçe, "Savaş suçu nedir? Hangi eylemler savaş suçu kabul edilir? Sivillere yönelik saldırılar her zaman savaş suçu sayılır mı? Orantılılık ilkesi nedir?" başlıklarıyla, İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları meşrulaştırmaya çalıştı. Haberin içeriğinde ise skandal ifadelere yer verildi.

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DW Türkçe’den büyük skandal: İsrail’in katliamlarını meşrulaştırdılar! Batı medyası ikiyüzlülükte boyut atladı

Gerekli görüldüğünde okul ve hastanelerin bombalanabileceğinin belirtildiği haber içeriğinde, "Çatışmalardaki askeri faaliyetler, eylemin gerekli olup olmadığına göre savaş suçu olarak sınıflandırılabiliyor. Örneğin bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askeri açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilemeyebiliyor." İfadeleri yer alıyor.

DW Türkçe’den büyük skandal: İsrail’in katliamlarını meşrulaştırdılar! Batı medyası ikiyüzlülükte boyut atladı

"SİVİL KATLİAMINI MEŞRULAŞTIRIYORLAR"

DW Türkçe'nin skandal tavrına ise çok sayıda tepki geldi. AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas, "DW'nin gazetecilik yerine tetikçilik ve terörist seviciliği yapması sıradanlaşmıştı fakat sivillerin katledilmesini meşrulaştıracak kadar ileriye gitmeleri utançtır, kara lekedir ve aşağılıkçadır.

DW Türkçe’den büyük skandal: İsrail’in katliamlarını meşrulaştırdılar! Batı medyası ikiyüzlülükte boyut atladı

Tarihlerinde kendilerinin işlediği suçları bugün İsrail'in işlemesini normalleştirmek adına düştükleri bu rezil durum sonrası Türkçe yayın yapmalarının da bir anlamı kalmadı." ifadelerini kullandı.

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