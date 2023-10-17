Giriş Tarihi: 17.10.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 18:04

DW Türkçe'den büyük skandal: İsrail'in katliamlarını meşrulaştırdılar! Batı medyası ikiyüzlülükte boyut atladı

İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği soykırım ablukası Batı medyası tarafından normalleştirilmeye devam ediliyor. İsrail göz göre göre bütün bir Gazze halkını yok ederken, Almanya merkezli yayın organı DW Türkçe'nin, "İsrail- Hamas çatışmasında savaş suçu işleniyor mu?" başlıklı haberi tepki çekti. Haberde, "Çatışmalardaki askeri faaliyetler, eylemin gerekli olup olmadığına göre savaş suçu olarak sınıflandırılabiliyor. Örneğin bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askeri açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilemeyebiliyor." ifadelerine yer verildi.