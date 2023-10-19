Kemal Kılıçdaroğlu’na ’imza’ şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 vekil

BAY KEMAL İÇİN İMZA VERMEDİLER!

Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultay'da tekrar Genel Başkan Adayı olması iin CHP'li milletvekillerinden imza toplandı. CHP vekillerinden önemli bir kısmının Kılıçdaroğlu'nun adaylığına imza desteği vermediği öğrenildi. Bu vekiller arasında ise dikkat çeken isimler var. İmza vermeyen vekiller arasında Engin Altay, Gökhan Günaydın, Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır gibi isimler de var.