MSB’den Gazze açıklaması: TSK, hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Birçok konunun ele alındığı toplantıda özetle şu bilgiler paylaşıldı:

Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 39 binden fazla (39.025) teröristi etkisiz hâle getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir.