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Giriş Tarihi: 19.10.2023 08:51 Son Güncelleme: 19.10.2023 08:59

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Silah kaçaklarına operasyon

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 368 silah kaçakçısı ve silah taşıyan şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

DHA
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Silah kaçaklarına operasyon

Son dakika haberi... Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'silah kaçakçılığı' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldığını duyurdu.

Buna göre; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 bin 368 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Operasyonları düzenleyen jandarma ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Silah kaçaklarına operasyon
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