SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Silah kaçaklarına operasyon

Son dakika haberi... Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'silah kaçakçılığı' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldığını duyurdu.
Buna göre; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 bin 368 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonları düzenleyen jandarma ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.
7️⃣4️⃣ İLDE SON 4 GÜNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYANLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA; 1️⃣2️⃣8️⃣4️⃣ RUHSATSIZ TABANCA,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 19, 2023
3️⃣7️⃣ UZUN NAMLULU TÜFEK,
1️⃣7️⃣0️⃣ RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.
2️⃣3️⃣6️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI. ❗️
HALKIMIZIN HUZURUNU… pic.twitter.com/NNgD1jjHKO