SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Silah kaçaklarına operasyon

Buna göre; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 bin 368 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.