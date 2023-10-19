Whatsapp yazışmaları bardağı taşırdı! CHP’de 2 vekil yumruk yumruğa kavga etti

MECLİS POLİSİ OLAY YERİNE GELDİ

İmza toplandığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine CHP'den bazı isimler ve Başarır "Genç ve yeni vekiller kendilerini baskı altında hisseder" diyerek itiraz etti. Whatsapp grubundaki yazışmaların basına sızmasını da gösteren Başarır'a ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullanan Tanal, Başarır'ın göğsüne yumruk salladı. Sesleri duyan Meclis polisi de olay yerine gelse de tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce olaya müdahale edemedi. Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi.

Altan Sancar, yaşananları sormak için Mahmut Tanal'ı aradığını belirterek, "Cevap vermemeyi tercih etti" dedi. Ali Mahir Başarır ise "Ben grup başkanvekili olarak yorum yapmayacağım" dedi. Sancar, "Yaşananlara şahitlik eden Meclis personeli ve CHP'liler durumu doğruluyor" ifadelerini kullandı.