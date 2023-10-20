Başkan Erdoğan: Sağlıkta yapay zeka teknolojileri ufkumuzu açacak

Sağlıkta Yapay Zeka teması altında yapılacak sunum ve tartışmaların hepimizin ufkunu açacağı muhakkaktır. Her birinize bu doğrultuda gösterdiğiniz ve göstereceğiniz gayretler için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Kurultay ile eş zamanlı olarak her yıl sağlık alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarımızı ödüllendiriyoruz. Nobel Ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismine ithaf edilerek verilen ödül sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum. Türk Devletlerinden gelen misafirlerimize, ülkelerine döndüklerinde tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletmelerini istirham ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla" diye konuştu.