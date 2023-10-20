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Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:27 Son Güncelleme: 20.10.2023 12:31

Belaruslu gazeteciden skandal sözler! Televizyonda İsrail katliamını böyle övdü…

İsrail, Filistin’e ölüm yağdırdı. Evleri hatta hastaneleri bile bombaladı. Çoğu kundakta bebek ve çocuk olmak üzere binlerce Filistinliyi hayattan kopardı. Batı medyası ise yapılan soykırıma kulak tıkadı, İsrail’i aklamaya çalıştı. Son olarak  Belaruslu muhalif gazeteci Tatiana Martynova bir skandala imza attı. Canlı yayında Filistinli çocukların öldürülmesinin doğru olduğu, ama İsrailli çocukların yaşamayı hak ettiğini açıkladı. Sözlerine tepki yağdı…

Belaruslu gazeteciden skandal sözler! Televizyonda İsrail katliamını böyle övdü…

İsrail, 14 günden bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı. Adeta bir açık hava hapishanesini andıran Gazze'de sivillerin yaşadığı evleri hatta hastaneleri bile hedef aldı. Yapılan saldırılarda binlerce Filistinli can verirken Batı medyası katliama kulak tıkadı.

İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı, haklı gösterme çabasına başladı. Belaruslu muhalif gazeteci Tatiana Martynova ise bir skandala imza attı. Ukrayna'daki bir televizyon kanalına katılan Tatiana Martynova, açık açık İsrail gerçekleştirdiği katliamları aklamaya çalıştı.

Ukrayna televizyon kanalında İsrail'i aklama çabasına tepki yağdı | Video

CANLI YAYINDA NEFRET KUSTU!

Martynova, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: Size İsrailli bir çocukla Filistinli bir çocuk arasındaki farkı anlatayım. İsrailli bir çocuk yetişirken konu sevgi ve zenginlik gibi şeyler değildir. Bu çocuk insanların nasıl öldürüleceğinin öğretildiği bir okula gitmez. (Filistinli çocuk) 16 yaşına geldiğinde ise annesi ona bir silah verir ve 'Git bir Yahudi' öldür der. İşte fark bu. Bir tarafta İsrailli diğer tarafta Filistinli anne. Demek istediğim Nazizm'e yakın bir durum...

Canlı yayında nefret kusan ve Filistinliler'i hedef alan Martynova'nın sözlerine, tepki yağdı.

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Belaruslu gazeteciden skandal sözler! Televizyonda İsrail katliamını böyle övdü…
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