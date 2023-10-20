Video Dünya Ukrayna televizyon kanalında İsrail'i aklama çabasına tepki yağdı | Video
Ukrayna televizyon kanalında İsrail'i aklama çabasına tepki yağdı | Video

Ukrayna televizyon kanalında İsrail'i aklama çabasına tepki yağdı | Video

20.10.2023 | 12:26

İsrail, Filistin’e ölüm yağdırdı. Evleri hatta hastaneleri bile bombaladı. Çoğu kundakta bebek ve çocuk olmak üzere binlerce Filistinliyi hayattan kopardı. Batı medyası ise yapılan soykırıma kulak tıkadı, İsrail’i aklamaya çalıştı. Son olarak Belaruslu muhalif gazeteci Tatiana Martynova bir skandala imza attı. Canlı yayında Filistinli çocukların öldürülmesinin doğru olduğu, ama İsrailli çocukların yaşamayı hak ettiğini açıkladı. Sözlerine tepki yağdı.

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