Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad, İsrail'in Han Yunus şehrinde bir eve gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri önünde yaptığı açıklamada gözyaşlarına boğularak İsrail zulmüne isyan etti: "Şu çocuklara bakın. Bu çocukları kim öldürüyor? Nedir bu? Bu çocukların suçu ne? Ey dünya, neredesin? İşgalin bu mazlum halka karşı yaptığı katliamları görmüyor musunuz? Bu bir katliam. Dünya görsün, bunlar sadece çocuk..."İsrail'in bombaladığı El Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesinde aralarında çocukların da olduğu 471 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda 26 doktorun da öldüğü öğrenildi. Hastane doktorlarından Muhammed Gniem, "Daha önce böyle bir vahşet görmedim. Gelen çocuklar parça parçaydı. Gördüğümüz yaraların vahşeti, daha önce Gazze'ye yapılan hiçbir saldırıda tanık olmadığımız bir şeydi. Olanların gerçek olduğuna hâlâ inanamıyoruz. Bu bir hastane! Uluslararası hukuk tarafından korunuyor" dedi.İsrail'inGazze'ye yönelik saldırıları 13. gününde de devam ediyor. Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis, TRT'ye konuştu. "Narkoz vermeden müdahale etmek zorundayız" diyen Malhis korku içerisinde canları kurtarmaya çalıştıklarını anlattı. Malhis, "Açık bir hapishanede yaşıyorduk. Şimdi Gazze açık morga dönüşecek" dedi. Filistinli doktor "Küçücük çocuklar ölüyor. Yetişemiyoruz. Halimize bir baksanıza. Bizim kanımız diğer insanların kanından farklı mı? Bunlar çocukları öldürdü, kadınları öldürdü, yaşlıları öldürdü. Yazıklar olsun! Ey dünyadakiler neredesiniz? Biz öldük" diye konuştu.İsrailabluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir ekmek fırınını daha vurdu. Patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, fırın kullanılamaz hale geldi. İsrail, daha önce de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir ekmek fırınını hedef almıştıİsrail'in, Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı sonrası insani kriz derinleşiyor. Yıkılan evlerin enkazındaki 1000'den fazla cesedin salgın hastalık tehdidi oluşturması, olası bir sağlık ve çevre felaketini de gündeme getirdi.Vahşisaldırı gerçekleştiğinde hastaların tedavisine yardım eden plastik ve rekonstrüktif cerrahı Ghassan Abu Sitta da tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaralara sirke basmak zorunda kaldığını anlattı. Sitta X hesabında bir fotoğraf paylaşarak, bakteriyel yara enfeksiyonlarını tedavi etmek için hastane karşısındaki bakkaldan aldığı sirkeyi kullanmak zorunda kaldığını söyledi ve ekledi: İşte bu noktaya geldik.Gazze'de bir doktor yaralıları tedavi ederken kendi torununun cansız bedeni hastaneye getirilince büyük acı yaşadı.