Haberler Gündem Haberleri CHP yandaşı Can Ataklı'dan işgalci İsrail'i aklama çabası: İsrail daha medeni daha insani
Giriş Tarihi: 20.10.2023 16:30 Son Güncelleme: 20.10.2023 16:46

CHP yandaşı Can Ataklı'dan işgalci İsrail'i aklama çabası: İsrail daha medeni daha insani

Gazze'de hastaneyi bombalayarak 500'den fazla kişiyi öldüren, ortaya çıkan görüntülerle de katliam yaptığı kanıtlanan işgalci İsrail'e CHP yandaşı Can Ataklı'dan destek geldi. Youtube kanalından skandal ifadeler kullanan Ataklı, "Hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma. Büyük ihtimalle Hamas'ın halt yemesi." dedi.

CHP yandaşı Can Ataklı’dan işgalci İsrail’i aklama çabası: İsrail daha medeni daha insani

Gazeteci Can Ataklı, işgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları aklamaya çalıştı. Ataklı canlı yayınında İsrail'in binden fazla insanın ölümüne sebep olan hastane katliamı için "hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma" ifadelerini kullandı. Yıllardır Gazze'ye ambargo uygulayan ve 9 ekim itibariyle elektrik ve suyunun kesildiği Gazze'de bombalanan bölgelerin İsrail tarafından önceden haber verildiğini iddia etti. Ataklı, son 14 günde çoğunluğu çocuk ve kadın olan binlerce masum sivili katleden terör devleti İsrail için "İsrail çok güçlü bir ülke Hamas'tan bin kat daha akıllı. Daha medeni dünya insanlar" ifadelerini kullandı.

İSRAİL GÜZELLEMESİ

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı ise terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları aklamaya çalıştı. Ataklı canlı yayınında İsrail'in binden fazla insanın ölümüne sebep olan hastane katliamı için "hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma" ifadelerini kullandı. Yıllardır Gazze'ye ambargo uygulayan ve 9 ekim itibariyle elektrik ve suyunun kesildiği Gazze'de bombalanan bölgelerin İsrail tarafından önceden haber verildiğini iddia etti.

CHP yandaşı Can Ataklı'dan skandal sözler! İsrail'i aklamaya çalıştı | Video



İSRAİL MEDENİ BİR ÜLKEYMİŞ!

Ataklı, son 14 günde çoğunluğu çocuk ve kadın olan binlerce masum sivili katleden terör devleti İsrail için "İsrail çok güçlü bir ülke Hamas'tan bin kat daha akıllı. Daha medeni dünya insanlar" ifadelerini kullandı.

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CHP yandaşı Can Ataklı'dan işgalci İsrail'i aklama çabası: İsrail daha medeni daha insani
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