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Giriş Tarihi: 20.10.2023

Gece gündüz Gazze nöbeti

Gece gündüz Gazze nöbeti
Türkıye'de ve dünyada vicdan sahiplerinin Gazze nöbeti devam ediyor. Trabzon'da Anadolu Gençlik Derneği'nin düzenlediği yürüyüşte bir gencin taşıdığı 'Siz hiç çocuğunuzun cesedini topladınız mı?' yazılı pankart yürekleri burktu.



Diyarbakır'da HÜDAPAR, Gazze için süresiz direniş nöbeti başlattı. Grup her akşam 20.00'de bir araya gelecek. İzmir, Elazığ, Amasya ve Karabük'te de gösteriler vardı. İstanbul'da ABD Başkonsolosluğu önünde sloganlar atıldı. İstanbul'un her yanından gelen taksiciler de Şişli'de buluşarak konvoy oluşturdu. Öte yandan İstanbul'da STK'lar, Ankara ve Kayseri'de Mazlum- Der, İsrail için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Harun SEKMEN- Özgür ÖZDEMİR- Ertuğrul ÖZDEMİRHüseyin KAÇAR-Deniz YUSUFOĞLU/SABAH
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Gece gündüz Gazze nöbeti
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