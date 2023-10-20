Son dakika haberi: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den açıklama: Sivillerin Sina’ya göçü tehlikelidir ve Filistin davasını bitirebilir

Son dakika haberi: 7 Ekim sabahı İzzettin El Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufa'nın ardından İsrail tarafından ağır bombardımana tutulan Gazze için Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den yeni bir açıklama geldi. Sisi,Gazzeli sivillerin Sina Çölü'ne tahliye olması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sivillerin Gazze'den Sina'ya göçü son derece tehlikelidir ve Filistin davasını tamamen bitirebilir. Barış sürecini yeniden canlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ebu Zeyd'den de bir açıklama geldi. Refah Sınır Kapısı'na gelen yardımlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Gazze) Refah kapısı açık. İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor"
İSRAİL ORDUSU SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR, SİVİLLER ÖLÜYOR
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1524'ü çocuk, 1000'i kadın olmak üzere 4 bin 137'ye yükseldiğini belirtti.
İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısının yaklaşık 13 bin olduğunu kaydeden Kudra, yıkılan ev ve tesislerin enkazı altında çoğu çocuk olmak üzere 1000'den fazla kaybın bulunduğu ifade etti.
Kudra, İsrail'in dün akşam Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni doğrudan hedef alması sonucu 16 Filistinli Hristiyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 7 hastanenin tamamen hizmet dışı kalmasına neden oldu." dedi.
Saldırılarda, Hamas mensubu Emced Macid Muhammed Ebu Avde'nin öldürüldüğü iddia edildi.
İsrail ordusunun 100 hedefe yönelik saldırısında "bir yeraltı tüneli, silah deposu ve Hamas'a ait çok sayıda komuta merkezini hedef aldığı" ifade edildi.
Bir camiyi de bombalayan İsrail güçleri, buranın "Hamas tarafından gözlem noktası ve hazırlık alanı olarak kullanıldığını" öne sürdü.
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