Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 09:43

Son dakika | ABD fonlu katliama rest: Bakanlık raporu sızdı! Biden'a isyan hazırlığı

İşgalci İsrail, insanlığı rafa kaldırdı. 14 gündür aralıksız bir şekilde sivillere ölüm kusuyor. Hastane, cami, kilise, mülteci kampı ayırt etmeksizin sivillerin bombalardan kaçmak için sığındığı her noktayı vuran İsrail'e en büyük destek ABD'den gelse de katliama dur diyenler de çıkmaya başladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e koşulsuz destek sözü vermesinin ardından ABD'li üst düzey bire yetkili istifa etti, ardından ABD Dışişleri Bakanlığına ait dikkat çeken bir rapor basınına sızdı. ABD'li yetkililer isyana hazırlanıyor