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Haberler Galeri Son dakika | ABD fonlu katliama rest: Bakanlık raporu sızdı! Biden'a isyan hazırlığı
Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 09:43

Son dakika | ABD fonlu katliama rest: Bakanlık raporu sızdı! Biden'a isyan hazırlığı

İşgalci İsrail, insanlığı rafa kaldırdı. 14 gündür aralıksız bir şekilde sivillere ölüm kusuyor. Hastane, cami, kilise, mülteci kampı ayırt etmeksizin sivillerin bombalardan kaçmak için sığındığı her noktayı vuran İsrail'e en büyük destek ABD'den gelse de katliama dur diyenler de çıkmaya başladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e koşulsuz destek sözü vermesinin ardından ABD'li üst düzey bire yetkili istifa etti, ardından ABD Dışişleri Bakanlığına ait dikkat çeken bir rapor basınına sızdı. ABD'li yetkililer isyana hazırlanıyor

Son dakika | ABD fonlu katliama rest: Bakanlık raporu sızdı! Biden’a isyan hazırlığı

Son dakika haberi...Dün İsrail'in çocukların üstüne bomba yağdırmasına ABD'nin destek olmasına katlanamayan ABD'li üst düzey yetkili LinkedIn'de yayımladığı mektupla istifa etti. Bu istifanın ardından ABD'deki büyük İsrail çatlağı da ortaya çıktı. ABD basınında yer alan bir habere göre, ABD'li üst düzey yetkililer 'isyana hazırlanıyor'

Son dakika | ABD fonlu katliama rest: Bakanlık raporu sızdı! Biden’a isyan hazırlığı

Huffpost'ta "Dışişleri Bakanlığı İçinde İsrail-Filistin Politikası Konusunda İsyan Hazırlanıyor" başlıklı bir haber kaleme alındı.

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Son dakika | ABD fonlu katliama rest: Bakanlık raporu sızdı! Biden’a isyan hazırlığı

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırım ve tehcir yaklaşımına katlanamayan ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi.

Son dakika | ABD fonlu katliama rest: Bakanlık raporu sızdı! Biden’a isyan hazırlığı

HER DÜZEYDE İSYAN

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ekibinin uzmanların tavsiyelerini dikkate almadığına dikkat çekildi. Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Temel olarak eyalet içinde her düzeyde bir isyanın gelişmekte olduğunu" söyledi.

Son dakika | ABD fonlu katliama rest: Bakanlık raporu sızdı! Biden’a isyan hazırlığı

"MUHALEFET TELGRAFI"

İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara harekatına hazırlandığı hatırlatılan haberde, ABD'nin politikasını eleştiren diplomatların "Muhalefet telgrafı" adı verilen bir belge hazırladığı dile getirildi.

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