5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 'Narkogüç' operasyonları gerçekleştirildi. Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

NARKOGÜÇ OPERASYONLARI

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 575 kilogram ve piyasa değeri 58 milyon lira olan kokain ele geçirildi. 2 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 775 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 yabancı uyruklu zehir taciri gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 3 bin 935 kilogram skunk ele geçirildi. 6 zehir taciri şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 257 kilogram skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 161 kg skunk ele geçirildi. 5 zehir taciri şüpheli yakalandı.

"ZEHİR TACİRLERİNİN PEŞİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucunu suçunu terörle eş değer görüyoruz. Zehir tacirlerinin peşindeyiz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.