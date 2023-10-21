5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda, 58 milyon TL değerinde kokain, 775 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 16 kişi de gözaltına alındı.