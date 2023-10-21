Kahire’de Barış Zirvesi! Kritik görüşme başladı...

BM DE TOPLANTIDA YER ALIYOR

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliği yapacağı zirveye Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor

ÇOK SAYIDA ÜLKE BULUNUYOR

Zirvede ayrıca Katar, Yunanistan, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, İtalya, Güney Afrika ve Güney Kıbrıs liderleri de yer alacak. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Temsilcisi Joseph Borrel, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da zirvede bulunuyor

"REFAH KAPISINDAN GEÇİŞLERİ İSRAİL ENGELLEDİ"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." ifadelerine yer verdi.

"FİLİSTİNLİLERİN YERİNDEN EDİLMESİ SAVAŞ SUÇU"



Zirvede konuşma yapan Ürdün Kralı Abdullah; "Filistinlilerin yerinden edilmesi savaş suçudur" dedi

"ASLA TOPRAKLARIMIZI TERK ETMEYECEĞİZ"



Zirvede açıklamalarda bulunan bir diğer isim Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas oldu. "Asla topraklarımızı terk etmeyeceğiz" diyen Abbas; İsrail hükümetine sesleniyoruz, ablukayı kaldırın ifadelerine yer verdi.

4'LÜ ZİRVE İPTAL OLMUŞTU

Ürdün'ün başkenti Amman'da Mısır, Ürdün, Filistin ve ABD liderlerinin katılımıyla düzenlenecek dörtlü zirvenin Gazze'deki hastane bombalamasının ardından iptal olmasıyla Kahire'deki zirvenin önemi arttı.

Ancak "İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözüme dayanan kapsamlı bir çözüme ilişkin tartışmaların acilen başlatılması" çağrısı ile gerçekleştirilen zirvenin çatışmaları sona erdirme noktasında nasıl bir sonuç doğuracağı belirsiz. Mısırlı yetkililer zirvenin çatışmalara yönelik uluslararası tutuma denge getirmeye katkı sağlayabileceği görüşünde.