Kahire'de Uluslararası Gazze Barış Zirvesi
İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırıları sürerken bölgedeki ateşi söndürmek için bugün Kahire'de 'Uluslararası Gazze Barış Zirvesi düzenleniyor. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi; "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." ifadelerine yer verdi.
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