‘Bu karanlık zihniyeti kınıyoruz’

İsiail'in Filistin'de uyguladığı vahşete karşı çıkan piyanist Fazıl Say'a İsviçre ambargo uyguladı. Migros tarafından organize edilen 4 konser etkinliği iptal edildi. İptaller sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Say, "Netanyahu'nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşı da 'sağduyulu ve barışçıl' buldum, destekledim. Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı" dedi.Skandal iptal kararına ise tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, Avukat Serra Tuğba Genç de tepkisini dile getirerek kararı kınadı.