İsrail olunca demokrasi rafa kalktı

İsrail, Gazzelileri öldürdükçe Batılı ülkeler Filistin'e destek verenleri susturuyor. İşgalci İsrail'in hastane katliamlarına, ibadet yerlerini hedef almasına ya da çocukları katletmesine sesini çıkaranlar sanattan spora, modadan akademiye kadar her alanda susturuluyor. Her fırsatta 'ifaade özgürülüğünün' arkasına sığınan Batılı ülkeler söz konusu Filistin'e destek olduğunda ise yasaklara, susturmalara, karartmalara ya da işten çıkarmalara başvuruyor. İşte son günlerde yaşanan bazı örnekler:İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistinli genç müzisyenlerin vereceği konser, tarihi belirsiz süre ertelendi.Her yıl Almanya'da düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı'nda Filistinli yazar Adania Shibli'nin fuardaki ödül töreni iptal edildi.İsveç, "Hamas sempatizanlarını" ülkeden sınırdışı edecek.Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, ülkedeki bütün İslamcı ideolojilerin yasa çıkartılarak yasaklanmasını istedi.Aralarında İngiltere ve Almanya'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesi, Filistin'e destek gösterilerini yasakladı.Almanya ve ABD'de İsrail'i kınayan öğrenci ve akademisyenler fişlenerek baskı uygulandı.İngiliz Daily Mail ajansı, gönüllü şekilde İsrail ordusuna katılan İngilizlerin fotoğraflarını 'kahramanlar' gibi servis etti.BBC, MSNBC gibi yayın organları, İsrail'in katliamlarını dile getirenleri ekrandan aldı.META'nın sahibi olduğu Facebook ve Instagram'da Filistin'e destek veren mesajlar engelleniyor.Nobel ödülü sahipleri, İsrail- Filistin çatışmasından etkilenen çocukların korunması için çağrı yaptı. Aralarında Kailash Satyarthi, Steven Chu, Muhammed El Baradei ve Jody Williams gibi isimlerin de bulunduğu Nobel ödülü sahiplerinden 30 kişi, X sosyal medya platformundan ortak bildiri hazırladı.Aralarında Cate Blanchett, Joaquin Phoenix, Channing Tatum, Jessica Chastain, Kristen Stewart, Oscar Isaac ve şarkıcı Dua Lipa'nın da olduğu ABD'li 55 ünlü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için Başkan Joe Biden'a ateşkes çağrısı yapan bir mektup yazdı. Birleşik Krallık'ta binlerce doktor, hükümete İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını kınaması çağrısında bulunan açık bir mektuba imza attı.