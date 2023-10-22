Kasap Şaron 3 günde 3 bin Filistinliyi katletti

75 yıldır Filistinlilerin topraklarını sistematik olarak işgal eden İsrail bu süreçte adeta katliamın kitabını yazdı. Bunlardan en acımasızı 16 Eylül 1982'de gerçekleşti. Lübnan Beyrut'ta Filistinli mültecilerin yaşadığı Sabra ve Şatilla mülteci kamplarını basan İsrail destekli milisler, çoğu kadın ve çocuk 3 bin sivili katletti.İsrail'in o dönem savunma bakanı olan eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un yönettiği saldırı 3 gün sürdü ve 3 bin savunmasız Filistinli mülteci katledildi. Şubat 1983'te İsrail'in katliamı araştırmak üzere kurmak zorunda kaldığı komisyon, Şaron'u katliamın sorumluları arasında gösterdi. 18 Haziran 2001'de o katliamdan sağ kurtulan 23 kişi, Şaron'un insanlığa karşı suçtan yargılanması için Belçika'da dava açtı.15 Mayıs 2002'de ABD ve İsrail'in baskılarıyla Belçika, bu davanın açılmasına imkân veren yasayı değiştirmek zorunda kaldı ve dava yetkisizlik nedeniyle düştü. Birleşmiş Milletler, 16 Aralık 1982'de bunun bir soykırım olduğunu iddia etti ancak hâlâ katliama dair hiçbir yargılama ve cezai işlem gerçekleşmedi. 2006'dan yaşamını yitirdiği 2014'e kadar hastalıkları nedeniyle komada kalan Şaron bu katliamlardan dolayı 'Beyrut Kasabı' olarak anılıyordu.Filistinlilerin o dönem yoğunolarak yaşadığıHayfa'da 20Haziran 1947'de birotele saldıran İsrail destekli milis kuvvetleri,74 masumu katletti. 5 Ocak 1948'deise Filistinlilere ait Semiramis Oteli'ni kundaklayanİsrail milisleri 26 kişiyi öldürdü. 22Nisan 1948'de de yıldırma ve sürgün saldırılarıkapsamında büyük bir sivil katliamı gerçekleştirildi.Hayfa kentini işgal eden İsrail'in desteklediğiparamiliter kuvvetler 100 masumu öldürdü.İsrail 29 Ekim 1956'da Mısır sınırında Filistinlilerin yaşadığı Kufr Kasem köyünü basarak 49 sivili öldürdü. 15 Şubat-4 Haziran 1968 arasında bir dizi operasyonlar gerçekleştiren İsrail, Ürdün Nehri boyunca 15 Filistin köyünde 56 Filistinli sivili öldürerek köyleri boşalttı.İsrail, Gazze'ye giden insani yardım konvoylarına bile saldırdı. 31 Mayıs 2010'da, Türkiye'den kalkan ve Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara Gemisi'ne ateş açıldı. Sadece sivillerin olduğu bir gemiye yapılan askeri saldırıda 10 masum insan öldürüldü.