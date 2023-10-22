Kasap Şaron 3 günde 3 bin Filistinliyi katletti

75 yıldır Filistinlilerin topraklarını sistematik olarak işgal eden İsrail bu süreçte adeta katliamın kitabını yazdı. Bunlardan en acımasızı 16 Eylül 1982'de gerçekleşti. Lübnan Beyrut'ta Filistinli mültecilerin yaşadığı Sabra ve Şatilla mülteci kamplarını basan İsrail destekli milisler, çoğu kadın ve çocuk 3 bin sivili katletti.
YARGIYI ENGELLEDİLER
İsrail'in o dönem savunma bakanı olan eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un yönettiği saldırı 3 gün sürdü ve 3 bin savunmasız Filistinli mülteci katledildi. Şubat 1983'te İsrail'in katliamı araştırmak üzere kurmak zorunda kaldığı komisyon, Şaron'u katliamın sorumluları arasında gösterdi. 18 Haziran 2001'de o katliamdan sağ kurtulan 23 kişi, Şaron'un insanlığa karşı suçtan yargılanması için Belçika'da dava açtı.
15 Mayıs 2002'de ABD ve İsrail'in baskılarıyla Belçika, bu davanın açılmasına imkân veren yasayı değiştirmek zorunda kaldı ve dava yetkisizlik nedeniyle düştü. Birleşmiş Milletler, 16 Aralık 1982'de bunun bir soykırım olduğunu iddia etti ancak hâlâ katliama dair hiçbir yargılama ve cezai işlem gerçekleşmedi. 2006'dan yaşamını yitirdiği 2014'e kadar hastalıkları nedeniyle komada kalan Şaron bu katliamlardan dolayı 'Beyrut Kasabı' olarak anılıyordu.
SEMİRAMİS OTELİ'NE SALDIRI
Filistinlilerin o dönem yoğun
olarak yaşadığı
Hayfa'da 20
Haziran 1947'de bir
otele saldıran İsrail destekli milis kuvvetleri,
74 masumu katletti. 5 Ocak 1948'de
ise Filistinlilere ait Semiramis Oteli'ni kundaklayan
İsrail milisleri 26 kişiyi öldürdü. 22
Nisan 1948'de de yıldırma ve sürgün saldırıları
kapsamında büyük bir sivil katliamı gerçekleştirildi.
Hayfa kentini işgal eden İsrail'in desteklediği
paramiliter kuvvetler 100 masumu öldürdü.
KUFR KASEM KÖYÜNÜ BASTILAR
İsrail 29 Ekim 1956'da Mısır sınırında Filistinlilerin yaşadığı Kufr Kasem köyünü basarak 49 sivili öldürdü. 15 Şubat-4 Haziran 1968 arasında bir dizi operasyonlar gerçekleştiren İsrail, Ürdün Nehri boyunca 15 Filistin köyünde 56 Filistinli sivili öldürerek köyleri boşalttı.
MAVİ MARMARA SALDIRISI HAFIZALARDA
İsrail, Gazze'ye giden insani yardım konvoylarına bile saldırdı. 31 Mayıs 2010'da, Türkiye'den kalkan ve Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara Gemisi'ne ateş açıldı. Sadece sivillerin olduğu bir gemiye yapılan askeri saldırıda 10 masum insan öldürüldü.