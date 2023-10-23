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Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:47 Son Güncelleme: 23.10.2023 11:59

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 33 şüpheli yakalandı.

AA
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı | Video

Örgüt ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 39 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyon sonucu 31'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 33 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı
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