Video Yaşam Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı | Video
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı | Video

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı | Video

23.10.2023 | 11:46

Ankara’da silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olabileceği tespit edilen 39 yabancı uyruklu şahsa yönelik icra edilen eşzamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 adrese eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 39 şahsın yakalanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 31'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 33 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. 6 şüphelinin yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
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