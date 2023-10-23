Türk halkı Gazze için ayakta

Yurt genelinde İsrail'e yönelik protestolar sürüyor.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yönelik protesto nöbeti sürüyor. Yatsı namazı sonrası İskenderpaşa Camisi önünde toplanan kalabalık ellerinde Filistin bayraklarıyla Gazze halkına destek verdi.Trabzon Sivil İnsiyatifi üyelerinin de katıldığı etkinlikte Fetih Suresi okunup, dualar edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, "İsrail'in yaptığı katliamlar kendi sonunu hazırlıyor. Katil, zalim ve terörist İsrail ettiğini bulacak. Döktükleri kanda boğulacaklar" dedi.Kentte sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan Kastamonu Milli İrade Platformu ile Kastamonu Belediyesi'nin öncülüğünde "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşe geçen binlerce kişi katıldı. Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile yapılan duanın ardından sona erdi.Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin barındığı Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler 'Kudüs Bir Sevdadır' adlı programda bir araya geldi. Kur'an tilaveti gerçekleştirilen programda, yurtta kalan Filistinli öğrenciler duygu ve düşüncelerini katılımcılara aktardı.Kentte 'Mazlumlara dua, Filistin'e vefa' isimli bir program düzenlendi. Camideki programa aileleriyle birlikte katılan çocuklar, Filistinli akranları için namaz kalıp, dua etti.Alanya Dayanışma Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşu üyeleri, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Atatürk Anıtı'nda toplanarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Vatandaşlar İsrail bayrağı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun maketini yakarak Gazze'deki katliamlara tepkisini dile getirdi.SABAH