Türkiye’den Gazze’ye insani yardım çıkarması

Türkiye, İsrail'in vahşi saldırıları sonucu büyük insani dramın yaşandığı Gazze'de yaraları sarmak için harekete geçti. Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı dün Mısır'a gitti.Esenboğa Havalimanı'nda ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 10.45'te yola çıktı. Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını ve bölgeye ulaşan 20 kişilik uzman ekibin Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacağını belitti."Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek" ifadesini kullanan Koca, şunları kaydetti:"Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanı'na gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmakta."Buna göre sahra hastanesi, felaket ve benzeri olaylara, sağlık açısından yerinde müdahale edebilmek amacıyla kuruluyor. Sahra hastanesi, hastaların daha donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce yerinde müdahale gördükleri geçici askerî hastane ya da mobil sağlık birimi olarak faaliyet gösteriyor.Hastane, olaylara yerinde müdahale edebilmek amacıyla, genellikle taşınabilir ekipmana sahip tıp personeli ve çadırımsı (ya da şişirilebilir) binalardan oluşuyor, genellikle kolay erişilebilir ve görünür binalara kuruluyor.Tıbbi ekipmanlar genellikle sığınak görevi gören konteynerin içine yerleştiriliyor.Bölgeye kurulması planlanan hastane/hastanelerin içeriğinde neler olacağı, görüşmelerin ardından şekillenecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakanlık yoğun bakımı, ameliyathanesi bulunan tam teşekküllü sahra hastaneleri kurmuştu. Bölgede böyle ihtiyaçlar olup olmadığı yetkililerle gerçekleştirilecek görüşmenin ardından ele alınacak, alana istenen yardımlar ulaştırılacak.Türk Kızılay, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik yaptığı saldırılardan sonra açılan Refah Kapısı'yla yardımlar hızla sivillere ulaştırmaya başladı. Geçtiğimiz gün 20 TIR'lık insani yardım malzemesi, sivil halka ulaştırılmak üzere Gazze'ye girdi. Türkiye'den yola çıkan 30 TIR yaklaşık 2 milyon kişinin ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Türk Kızılay'ın yerel ekipleri, en fazla ihtiyaç sahibi olan aileleri tespit ederek bağışlarla temin edilen temel ihtiyaç maddelerini ulaştırıyor. Kızılay gönüllüleri Gazze'de bulunan Kızılay aşevinin hasar görmesine rağmen burada sivillere sıcak yemek dağıtıyor. Ayrıca Gazze'deki öncelikli ihtiyaçlar listesinde bulunan hastane ve ambulansların bir aylık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 400 bin litrelik akaryakıtın sağlanması için Filistin Kızılay'ına destek sağlanıyor.Türk Kızılay, Gazze'deki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için bağış kampanyası sürdürüyor. Gazze'deki ihtiyaç sahibi insanlara destek olmak isteyenler FİLİSTİN yazıp 2868'e mesaj göndererek 20 lira bağışlayabiliyor.