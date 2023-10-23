Yusuf İslam’dan İsrail’in saldırılarına tepki: Toplu ceza, utanmaz bir savaş suçu ve potansiyel soykırım

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam saldırılarına 17. gününde de devam ediyor. Dünyada birçok siyasetçi, sanatçı ve düşünür sesini çıkarmazken, bunun aksine tavır alanlar da yok değil. 46 yıl önce Müslüman olan İngiliz şarkıcı Cat Stevens (Yusuf İslam) İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından zaman zaman açıklamalarda bulunuyor.

"YAŞAMA, BARINMA VE KİMLİK HAKLARI HERKESE AİTTİR"

İsrail'in katliam saldırılarının başladığı ilk günlerde Yusuf İslam, "Yanlış, yanlışı düzeltemez. Yaşama, barınma ve kimlik hakları herkese aittir. Barışın sofrada yer alması için kalplerimizi açık tutalım. Acı çeken masumları unutmayın. Gerçek barış ancak uluslararası toplum tarafından eşit şekilde dağıtılması gereken bir adalet temeli üzerine inşa edilebilir. Ve hepimizin oynayacak bir rolü var" yorumunda bulundu.

" 'TOPLU CEZA', UTANMAZ BİR SAVAŞ SUÇU VE POTANSİYEL SOYKIRIM"

Yusuf İslam daha sonra sosyal medya platformu Twitter/X'den yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İnsan Hakları Bildirgesi'nden önce 10 Emir geldi İlkokulda öğrendiğim asil 10 Emir genç yüreğime kazındı; 'iyi' olmanın ne anlama geldiğinin bir hatırlatıcısı. Yasalar bize bizi uygar kılmak için bilmemiz gerekenleri anlatır; bunların yalnızca İsrail Çocukları için değil, Tüm İnsanlar için özel bir bağış olması amaçlanmıştı. Komşunuza karşı iyi olmak tam olarak bu demektir; herkese eşit saygı. Bir zamanlar 'Kutsal' olarak adlandırılan topraklarda şu anda olup bitenlerin dehşetine bakıldığında, yeni bir saldırının başlamak üzere olduğu görülüyor; 'toplu ceza', utanmaz bir savaş suçu ve potansiyel soykırım. Tarihsel olarak bu tür vahşetlerin kurbanı olan bir grup insan açısından bu nasıl mümkün olabilir? '(Ey İsrailoğulları) siz insanlara iyiliği emredip de onu yerine getirmeyi unutuyor musunuz? Hiç aklın yok mu?' "

"ŞİDDETİN DEVAM ETMESİNİ ANLAMSIZ BULUYORUM"

Yusuf İslam, savaş çığırtkanlığı yapanlara yönelik tepkisini de ortaya koyarak, "Batı kültür ve medeniyetinin merkezinde doğup büyüyen ve sonunda İslam'a ve Müslümanlara yönelik önyargı ve şüphe alanlarından kurtularak, hem Kudüs'te hem de Mekke'nin kutsal şehirlerinde yolumu bulduğum ve dua ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Dünya hepimizin yaşaması ve ikamet etmesi için yaratılmış bir dünyadır; herkese yetecek kadar yer var. Ortadoğu'da ve erkeklerin, kadınların ve çocukların katledildiği ve evlerinden sürüldüğü her yerde şiddetin devam etmesini anlamsız buluyorum. Kötü savaş çığırtkanlarının ve askeri endüstrilerin yarattığı devasa ganimet ve kârların dışında belki de hiçbir nedeni yok. Karanlığın bu kadar aşağılık ve aşağılayıcı ajanları hakkında söyleyecek sözüm yok. Gözlerim kurbanlar için ağlıyor ama yüreğim, hiç kimsenin Allah'ın kusursuz adaletinden kaçamayacağının bilinciyle sakin. Bu bana huzur vermeye yardımcı oluyor" dedi.

"BU KARANLIĞIN HER TARAFINDAKİ DİĞER BİNLERCE MASUM KURBANI UNUTMAYALIM"

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik katliam saldırıları sonrasında Amerikan medyasında yapılan manipülasyon sonucu sivillerin öldürülmesi göz ardı edilerek tüm Filistinlilere yönelik bir linç kampanyası başlatıldı. Bunun sonucu olarak ABD'de bir erkek Filistinli bir anne ve 6 yaşındaki çocuğuna saldırdı. Yusuf İslam, bu konuya değinerek şunları belirtmişti: "Anne, ben iyiyim." İslamofobi tarafından 26 kez bıçaklanan 6 yaşındaki Wadea'nın son sözleri ABD'deki bir ev sahibi, İsrail yanlısı, Müslüman karşıtı nefret dolu haberlerden o kadar rahatsız oldu ki, öfkesini evinde yaşayan masum bir Filistinli aileye saldı. Anne ondan barış için dua etmesini istediğinde, onu bıçakladı ve ardından altı yaşındaki oğlu Wadea'yı bıçaklayıp öldürdü. Çocuğun son sözleri "Anne ben iyiyim" oldu. Filistin denen toprakların saf ve masum insanlarına karşı bakın nasıl bir nefret ve kötülük yaratılıyor. Bu, insanların propagandanın karanlığıyla körleştirilmesinin, hakikatten ve şefkatten mahrum bırakılmasının sonucudur. Her ne kadar kalplerimiz, bir adamın şiddetli öfke patlamasıyla hayatı sönen - en az 26 kez bıçaklanan - bu saf genç çocuğun aşkı için ağlıyor olsa da, bu karanlığın her tarafındaki diğer binlerce masum kurbanı unutmayalım. Bir zamanlar 'Kutsal' olarak adlandırılan topraklarda korkunç bir propaganda savaşı. Bundan alabileceğim tek teselli, küçük çocuğun bu kana bulanmış, ölmekte olan dünyayı terk ederken söylediği sözler: "Anne, ben iyiyim." Bize yaşamın ve ölümün ardındaki gerçeği büyük şemada anlatıyor: "Şüphesiz Allah'ın dostları; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir." (Soru 10:62) Çocuğun ebedi huzur ve mutluluk yuvasına girerken, bir melek bulutunun, çocuğun ruhunu göksel ışığa doğru uçurduğunu ve Allah'ın rahmetinin kapılarından içeri doğru uçtuğunu neredeyse görebilirsiniz. Bu, sonsuz mutluluğun ilk aşamasıdır. Çünkü kendisine Cennet ve sonsuz mutluluk müjdelenir ve kitabı İlliyyun'da (en yüksek cennet) kayıtlıdır; o zaman ruhu sevinecek, mutlu olacak ve bir daha asla mutsuzluk hissetmeyecektir. Wadea çoğumuzun perdelendiği 'aradalığı' görmüş olmalı."