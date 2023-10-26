SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Batı’ya Gazze tepkisi: Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli?

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlen 8. Aile Şurası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının katliama ve barbarlığa dönüştüğünü belirten Başkan Erdoğan, henüz 'ateşkes' çağrısında bulunmayan Batılı ülkelere tepki gösterdi.
"ACIMASIZ BİR KATLİAM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Küresel vicdanın harekete geçmesi gereken bir diğer alan hepimizin yüreğini parçalayan Gazze'dir. İsrail yönetimi 7 Ekim'den beri yaşadığı şoku bahane ederek Filistinli kardeşlerimize yönelik acımasız bir katliam gerçekleştiriyor.
Ulusal ve uluslararası bütün toplumlara özellikle sesleniyorum, Bu sabah da Katolik camiasına Papa vasıtasıyla seslendim; camiler, kiliseler okullar Pazar yerleri hastaneler İsrail güçleri tarafından bombalanmaktadır.
"2,3 MİLYON İNSANIN TEPESİNE 12 BİN TONDAN FAZLA BOMBA YAĞDI"
Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 6 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu. 17 bin kişi yaralandı .Etrafı tamamen kuşatılmış, 360 kilometrekarelik dar bir alanda yaşama tutunma mücadelesi veren 2,3 milyon insanın tepesine 12 bin tondan fazla bomba yağdı.
Amerika, Avrupa bütün imkanlarıyla orada. Tek tek ziyarette bulunuyorlar. Gazze'deki konutların yarısı neredeyse ya zarara gördü, ya yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi 600 bin Gazzeli yerlerinden edildi.
BATI'YA TEPKİ: SİZİN GİBİ BU VAHŞETLERE SEYİRCİ KALMADIK
Tüm savaşlarda olduğu gibi burada da en fazla mağduriyeti, kadınlar ve çocuklar yaşıyor. Gazze'ye bakıp da tepkisiz kalmak mümkün mü? Hiçbir eylem böyle bir vahşeti meşru kılmaz. İşin üzücü yanı medeni geçinen gayrimedenilerin sadece seyretmesidir. AB komisyonu henüz ateşkes çağrısı yapamayız, diyor. Daha ne kadar çocuk ölmesi lazım.
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli? | Video