SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Batı’ya Gazze tepkisi: Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli?

"2,3 MİLYON İNSANIN TEPESİNE 12 BİN TONDAN FAZLA BOMBA YAĞDI"

Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 6 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu. 17 bin kişi yaralandı .Etrafı tamamen kuşatılmış, 360 kilometrekarelik dar bir alanda yaşama tutunma mücadelesi veren 2,3 milyon insanın tepesine 12 bin tondan fazla bomba yağdı.

Amerika, Avrupa bütün imkanlarıyla orada. Tek tek ziyarette bulunuyorlar. Gazze'deki konutların yarısı neredeyse ya zarara gördü, ya yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi 600 bin Gazzeli yerlerinden edildi.