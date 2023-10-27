FETÖ’nün 3 önemli ismine ‘kıskaç’

FETÖ'ye yönelik 77 ilde düzenlenen "Kıskaç" operasyonunda yakalanan 611 isim arasında çok kritik örgüt mensupları öne çıktı.FETÖ içinde sadakati ve bağlılığı en üst seviyede kabul edilen kişiler için kullanılan 'A5'le kodlanan ihraç 1. sınıf Emniyet Müdürleri Selçuk Kızılay, Abdullah Alper Durmuş ile Türkiye geneli emniyet mensuplarının eşlerinden sorumlu mahrem imam Faime Uzunyol'un saklandığı yerler tespit edildi.15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından emniyet birimlerince yapılan çalışmalar neticesinde ihraç edilen ve firari durumda olan Durmuş'un Polis Akademisi'nde sınav soruları hazırlama komisyonunda yer aldığı, böylece örgüt üyelerinin komiser yardımcısı olarak Polis Teşkilatı'na sızmasına yardımcı olduğu belirlendi. Durmuş'un polis kimliğini teslim etmediği, sakal uzatarak görünümünde değişiklik yaptığı ve yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği belirlendi.