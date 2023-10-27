Kadınlardan Gazze için oturma eylemi

Birçokilde İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı protesto gösterileri sürüyor.Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin Dayanışma Platformu üyesi kadınlar oturma eylemi başlattı. İsrail'e tepki gösteren kadınlar katliamın bir an önce durdurulmasını istedi.Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikte katılımcılar Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde araçlarıyla toplandı. Konvoyla Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki Gençlik Meydanı'na giden grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'nin başlattığı 3 günlük oturma eylemi sona erdi. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndan Maraş Caddesi'ne yürüyen kadınlar, önlerine çocuk ayakkabıları ve oyuncaklar koyarak Filistin'de ölen çocukları andı, dualar etti.