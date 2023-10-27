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Giriş Tarihi: 27.10.2023 21:49 Son Güncelleme: 27.10.2023 22:53

Katil İsrail'den kara saldırısı mesajı: "Bu gece genişleteceğiz" diyerek duyurdular!

Katil İsrail, Gazze'yi karanlığa gömdü. Bugüne kadarki en ağır bombardımanı gerçekleştiren İsrail ordusu kara harekatı mesajı verdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, “Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek” dedi.

Katil İsrail’den kara saldırısı mesajı: Bu gece genişleteceğiz diyerek duyurdular!

Masum Filistinlilere toplu kıyım gerçekleştiren İsrail ordusu, dur durak bilmeden katliamlarına devam ediyor. Batı bloğu ise İsrail'e destek üstüne destek vererek, soykırımı meşrulaştırma çabalarına girişiyor.

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KARA SALDIRISI MESAJI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, "Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları 21'inci gününde devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri yer altı hedeflerini çok ciddi bir şekilde vuruyor. Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam edeceğini belirten Hagari, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilere "Güneye gidin" çağrısını da yineledi.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby olası kara harekatı ile ilgili İsrail'e arka çıkan bir açıklama daha yaptı. Kirby, İsrail'e kırmızı çizgiler çizmediklerini mesajını verdi.

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Katil İsrail'den kara saldırısı mesajı: "Bu gece genişleteceğiz" diyerek duyurdular!
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