Katil İsrail'den kara saldırısı mesajı: "Bu gece genişleteceğiz" diyerek duyurdular!

Masum Filistinlilere toplu kıyım gerçekleştiren İsrail ordusu, dur durak bilmeden katliamlarına devam ediyor. Batı bloğu ise İsrail'e destek üstüne destek vererek, soykırımı meşrulaştırma çabalarına girişiyor.
Katil İsrail'den kara saldırısı hazırlığı! İşte son gelişmeler!
KARA SALDIRISI MESAJI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, "Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek" dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam edeceğini belirten Hagari, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilere "Güneye gidin" çağrısını da yineledi.