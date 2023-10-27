Katil İsrail'den kara saldırısı mesajı: "Bu gece genişleteceğiz" diyerek duyurdular!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları 21'inci gününde devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri yer altı hedeflerini çok ciddi bir şekilde vuruyor. Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek" dedi.