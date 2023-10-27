Milyonlar yarın tek yürek olacak

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto için yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Büyük Filistin Mitingi için hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı liderlerinin tam kadro katılacağı mitinge yabancı devlet başkanları da davet edildi. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'nin yanı sıra Libya, Lübnan, Ürdün'e de devlet başkanları düzeyinde davet gönderildi. Parti bayrağı ve flamalarının kullanılmayacağı mitinge yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor. Dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu mitingde sahne alacaklar. Bu arada İHH, Sadaka Taşı ve TÜGVA, sosyal medya hesaplarından mitinge davet çağrısında bulundu. Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, "Gazzeliler, Mescid-i Aksa'nın muhafızları şanlı bir direniş gösteriyor. Bu direnişe destek, Siyonist rejimi ise protesto için hep birlikte mitingde buluşalım. Gün, birlik günüdür. Sen yoksan bir eksiğiz" ifadesini kullandı. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da "Mitinge hepinizi ailece, çevrenizle, mahallenizle davet ediyorum" derken, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ise "Bütün genç kardeşlerimizi, annelerini, babalarını, çevrelerini, komşularını hepsini davet ediyoruz" diye konuştu.