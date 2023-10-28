1500 kişilik korodan Cumhuriyet konseri

Cumhurıyet'ın 100'üncü yılı sebebiyle ekim ayının tamamını Cumhuriyet konserlerine ayıran Devlet Çoksesli Korosu, bir kez daha başkentli sanatseverleri büyüledi. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun yanı sıra 9 şehirden 26 koronun eşlik ettiği konserin biletleri günler öncesinden tükendi, yoğun talep üzerine provalar bile halka açıldı. Çocuk ve gençlerin de bulunduğu dev korodaki toplam sanatçı sayısı ise 1500'e ulaştı. 2 gün arka arkaya gerçekleştirilen konserler ayakta alkışlandı. CSO Ada Ankara'da, 2 gün arka arkaya 2 bin kişilik salonu dolduran sanatseverler, koronun seslendirdiği Sakarya Marşı, 10. Yıl Marşı, 50. Yıl Marşı ve 100. Yıl Marşı gibi tarihi eserlere hep bir ağızdan eşlik etti. Devlet Çoksesli Korosu ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun sahneden, 9 şehirden Ankara'ya gelen 26 koronun ise balkondan eşlik ettiği konserler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Çocuk ve gençlik korolarının yanı sıra yetişkin korolarının da yer aldığı büyüleyici program öncesi provalar da doldu taştı.