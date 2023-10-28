Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Türk halkı Cumhuriyet Bayramı coşkusu ve 100. yıl gururunu bir arada yaşıyor.
AK PARTİ'DEN 100. YILA YAKIŞAN PAYLAŞIM
AK Parti de sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda attığı dev adımlara ait görüntüler yer aldı.
"100 YIL GURURUMUZ, TÜRKiYE YÜZYILI ROTAMIZ"
Görüntüler "21 yıldır 100 yıllık Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık. 100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." ifadeleriyle paylaşıldı.
AK Parti'den "Cumhuriyet" paylaşımı: 100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız | Video
İşte o paylaşım...