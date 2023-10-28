AK Parti'den "Cumhuriyet" paylaşımı: 100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız

AK PARTİ'DEN 100. YILA YAKIŞAN PAYLAŞIM

AK Parti de sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda attığı dev adımlara ait görüntüler yer aldı.