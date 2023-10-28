Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den "Cumhuriyet" paylaşımı: 100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız
Giriş Tarihi: 28.10.2023 22:38 Son Güncelleme: 28.10.2023 22:53

AK Parti'den "Cumhuriyet" paylaşımı: 100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız

Türk halkı Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılının coşkusunu yaşıyor. AK Parti de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılım ve 100. yıl vizyonuna dair görüntülerin olduğu paylaşım çok beğenildi.

AK Parti’den Cumhuriyet paylaşımı: 100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Türk halkı Cumhuriyet Bayramı coşkusu ve 100. yıl gururunu bir arada yaşıyor.

AK PARTİ'DEN 100. YILA YAKIŞAN PAYLAŞIM

AK Parti de sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda attığı dev adımlara ait görüntüler yer aldı.

"100 YIL GURURUMUZ, TÜRKiYE YÜZYILI ROTAMIZ"

Görüntüler "21 yıldır 100 yıllık Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık. 100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." ifadeleriyle paylaşıldı.

AK Parti'den "Cumhuriyet" paylaşımı: 100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız | Video

İşte o paylaşım...

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AK Parti'den "Cumhuriyet" paylaşımı: 100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız
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