AK Parti'den "Cumhuriyet" paylaşımı: 100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız | Video
Türk halkı Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılının coşkusunu yaşıyor. AK Parti de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılım ve 100. yıl vizyonuna dair görüntülerin olduğu paylaşım çok beğenildi.
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