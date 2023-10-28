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Giriş Tarihi: 29.10.2023 02:25

Emine Erdoğan'dan "Büyük Filistin Mitingi" paylaşımı: İnanıyoruz ki, daha adil bir dünya mümkün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşa teşekkür etti.

AA
Emine Erdoğan’dan Büyük Filistin Mitingi paylaşımı: İnanıyoruz ki, daha adil bir dünya mümkün

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, İstanbul'da düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nin görüntülerini paylaşarak, "Filistin'e ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, daha adil bir dünya mümkün. Bugün Gazze, yarın tüm dünya ülkeleri için." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan "Büyük Filistin Mitingi" paylaşımı: İnanıyoruz ki, daha adil bir dünya mümkün
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