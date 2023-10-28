Gazze’de Kızılay ekiplerine ulaşılamıyor

Türk Kızılayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de görev yapan yerel ekipleriyle iletişim kuramadıklarını kaydetti.

Paylaşımda, "Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. İnsani yardım çalışanları, sağlık görevlileri ve siviller hedef olmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Türk Kızılayı, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Gazze'de 'acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes' çağrısına en kısa sürede uyulması gerektiğini kaydetti.

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