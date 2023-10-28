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Giriş Tarihi: 28.10.2023 10:36 Son Güncelleme: 28.10.2023 10:41

Sahte arkadaşlık ilanıyla yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Sosyal medya ve çeşitli internet siteleri üzerinden verdikleri arkadaşlık ilanlarıyla vatandaşları tuzağa düşürüp binlerce lira dolandıran 2 kadın 2 erkek şüpheli gözaltına alındı. Vip sohbet çetesi olarak bilenen çete üyesi kadınların buluşmak için 100 ila bin lira arasında para aldıkları ancak daha sonra iletişimi kestikleri tespit edildi.  Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sahte arkadaşlık ilanıyla yüzlerce kişiyi dolandırdılar

İnternet siteleri ve sosyal medya mecralarında "Fotoğraflarını paylaşıp, arkadaş olmak istiyorum. Buluşmak için 100 lira göndermen gerekiyor" gibi ilanlar veren kadınlar kendilerine çeşitli miktarda para yatıran vatandaşları dolandırdı.

İddiaya göre verilen iBAN numarasına arkadaşlık için para gönderen onlarca kişi, para transferinden sonra o kadınalara bir daha ulaşamadı.

Bu şekilde binlerce lira vurgun yaptığı tespit edilen "Vip sohbet çetesi"nin İstanbul Esenyurt'ta bulunan evlerine baskın yapıldı. Yapılan baskında sahte ilanları veren 2 kadın ve 2 erkek gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler Emrah Ü. (22), Vedat D. (21), Melek A. (19) ve Ayşenur T. (22) Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken baskın anına dair görüntülerde ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 18 cep telefonuna el konuldu.

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Sahte arkadaşlık ilanıyla yüzlerce kişiyi dolandırdılar
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