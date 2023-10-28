TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ABD’ye sert tepki: ’İsrail’e hiçbir kırmızı çizgi çizmiyoruz’ diyorlar, yazıklar olsun

Bu ay içerisinde 3 tane uluslararası toplantıya katıldım. Çok sayıda 50'ye yakın ikili görüşmeler yaptık. Maalesef büyük bir kısmının yoğun bir şekilde Siyonist anlayışın etkisinde olduğunu gördük. İsrail'den çok İsrailci olduğunu gördük. Hastane bombalanmasıyla ilgili, 'nereden biliyorsunuz belki İsrail değil Hamas bombalamıştır' diyenler oldu. Bunu İsrailliler bile alçak sesle söylüyor. Avrupa'da bazıları İsrail'e borçlu olduklarını düşünüyor.

Birçok yerde de muazzam gösteriler oluyor. Bir tarafta ülke yöneticileri İsrail yanlısı destek verirse versin vicdan sahibi insanlar da diyor ki yeter bu kadar da olmaz."