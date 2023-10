Cumhuriyetle yaşıtlar

Mükremin Çağman, Cumhuriyet'in ilanından sonra birçok alanda hak ve özgürlüğün kazanıldığını söyledi. Atatürk'ün sevildiğini ve Cumhuriyet'in ilanının halk tarafından memnuniyetle karşılandığını anlatan Çağman, bu süreçte toplumun geliştiğini vurguladı. Özlemle andığı Atatürk'ü gördüğünde hissettiklerini anlatan Çağman, "İlk kez gördüğümüzde Atatürk'ü herkes alkışlıyordu. Biz de alkışladık. Atatürk bir daha gelmedi." diye konuştu. Kayseri'ye gelen Atatürk'le fotoğrafının olmadığını ve konuşamadığını dile getiren Çağman, "Yaklaşsan da böyle fotoğrafçılar o zaman yoktu. Fakirdi devlet. Yaklaşamadım, 20 metre geriden gördüm." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet ile aynı yaşta olduğuna değinen Çağman, o dönemden bu zamana kadar Türkiye'de çok şeyin değiştiğini kaydetti. Çağman, Türkiye'nin geliştiğini, İslam devletleri arasında önemli bir yerinin olduğunu dile getirdi.Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yaşayan Gülbahar Okay da ömründe hiç görmediği ve adını ilk kez komşusundan duyduğu Atatürk'e sevgisini, evinin duvarına astığı fotoğraflarla yaşatıyor. Çayıralan'da 6 Şubat 1923'te dünyaya gelen Gülbahar Okay, o dönemde ülkenin yokluk içerisinde olduğunu ve Atatürk'ün bu şartlarda Cumhuriyet'i ilan ettiğini söyledi. Kendisinin okuma yazması olmadığını ancak çocuklarının eğitim aldığını, bunun da Atatürk sayesinde gerçekleştiğini anlatan Okay, "Atatürk'ü çok seviyorum. Onu hiç görmedim ama komşumuz Mehmet abi vardı. Bize gelirdi 'ben Atatürk'ün askeriyim' derdi. Ben Atatürk'ü ilk kez ondan duydum." diye konuştu.