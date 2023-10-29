İsrail’i savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Büyük Filistin Mitingi'ne 1.5 milyon vatandaş katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri Meclis Başkanı Saqr Ghobash, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin de yer aldığı mitingde sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne aldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı mitingde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. İşte mitingde Erdoğan'ın verdiği mesajlar:İsrail'in insan öldürme noktasında en ufak bir derdi yok. 1947'de Gazze, Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Açık ve net 'Biz öldürmeyi iyi biliriz' diyorlar ama bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz.İsrail gelin bugün bize kulak verin, mazlumlara yardım ulaştırma talebimize, barışı tesis etmek için diyalog kapılarını açma çağrımıza kulak verin. İsrail emin olun tıpkı atalarınız gibi sizler ve sizlerin de çocukları ileride buna ihtiyaç duyacak, Türkiye'ye ihtiyaç duyacak. İsrail boyunuzu da, çapınızı da, yüreğinizi de aşan zırvalarla, tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin.Yardım eli uzattığımız, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimize yaptığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız.Batıda öldürmeyi iyi bilenlerden. Yahudileri gaz odalarında topluca yok ediyor, atom bombasıyla içindeki insanlarla şehirleri haritadan siliyorlardı. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. Ne kadar çocuk, kadın, yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin. Batı'nın günah defteri bir kez daha boyunu fersah fersah aşmıştır. Bölgede oynanan oyunun asıl sahipleri İsrail yönetiminin şımarıklıklarına kol kanat gerenlerdir. Çünkü İsrail onlara rağmen adım atamaz. İsrail günü geldiğinde çöpe atılacak bir piyondur. Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır. Gazze'de yaşanan katliam topyekûn Batı'nın eseridir. Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu. Ey Batı size sesleniyorum, yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi. Dün, Ukrayna Rusya savaşında katledilen siviller için timsah gözyaşları dökenler, bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor. Yahu, Ukrayna'da ölenler için gözyaşı döktünüz de, Gazze'de ölen bu yavrular için niçin sesiniz çıkmıyor?Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı bilmeyenler var. Netanyahu nasıl teröristse, Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. Hamas nedir, Hamas kimdir, bundan bihaber olan bedhahlar, talihsizler var. Onlara ülkemde oy atanların da şu anda iyi düşünmesi lazım. Onlara oy verenlerin iyi düşünmesi lazım.EmineErdoğan'ın sosyal medya hesabından miting sonrası paylaştığı mesajda "Ne zaman ki İsrail zulmü duracak ancak o gün insanlıktan bahsedebileceğiz. O gün bizim gönlümüz feraha erişecek. O vakte kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı./SABAH